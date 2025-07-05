Выкса имеет свою специфику развития малых городов, заявил Яковенко

«Сейчас люди возвращаются. Более того, приезжает большое количество людей, которые никогда здесь не жили. Не только потому, что они будут работать на заводе, где сейчас трудятся 18 тысяч человек, но и потому, что растет инфраструктура, которая требует обслуживания. Но самое главное, что в городе появляется все больше и больше среднего класса. А это тоже является новым элементом в развитии инфраструктуры этого города», — добавил Яковенко.