В Рио-де-Жанейро в преддверии саммита БРИКС стартовал научный фестиваль

Площадкой события выступает планетарий Рио-де-Жанейро, где 5 и 6 июля пройдут мастер-классы, научные шоу, лекции ученых стран БРИКС+, а также будет работать интерактивная выставка, рассказывающая о научных исследованиях.
С помощью VR-технологий посетители могут совершить космическую миссию и познакомиться с 3D-копиями утраченных объектов культурного наследия. На стендах можно изучить под микроскопом минералы, собрать модель ДНК человека, узнать о том, что такое коллайдер, а также узнать о современных технологиях выращивания растений. Посетителям планетария также покажут созвездия над Рио-де-Жанейро и дальние планеты.
Организаторы подготовили для гостей праздника науки обширную программу лектория. Среди спикеров — ученые Троицкого филиала ФИАН им. П. Н. Лебедева, НИИ пульмонологии ФМБА России, МГУ, ОИЯИ, НАН Белоруссии, парка «Зарядье» и других организаций. О жизни на МКС расскажут космонавты РФ и Белоруссии Олег Новицкий и Марина Василевская.
Неделя науки в Бразилии.
Открытая неделя науки БРИКС+ проходит в рамках международного фестиваля «Наука 0+» в Рио-де-Жанейро с 30 июня по 7 июля в преддверии саммита БРИКС. Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.
В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка «Наука в лицах», акция «Ученые — в школы», день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.
Международный фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в десяти странах.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».
ТАСС — генеральный информационный партнер события.