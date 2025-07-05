В Анапе демонтируют защитный вал на пляжах

«Во-первых, на участках береговой линии, где его разберут, уже несколько месяцев не было выбросов нефтепродуктов, от которых должен защищать вал… Во-вторых, его нужно разобрать, чтобы завершить очистку пляжей, так как сама насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута», — говорится в сообщении.