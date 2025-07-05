В Анапе демонтируют защитный вал на пляжах

КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют, чтобы завершить очистку береговой линии от последствий ЧС, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Работы стартовали в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны села Витязево. По заявлению оперштаба, без демонтажа защитного вала невозможно завершить работу на берегу.
«Во-первых, на участках береговой линии, где его разберут, уже несколько месяцев не было выбросов нефтепродуктов, от которых должен защищать вал… Во-вторых, его нужно разобрать, чтобы завершить очистку пляжей, так как сама насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута», — говорится в сообщении.
Как рассказали в оперштабе, вал убирают в три этапа. Сначала снимают и увозят на утилизацию полипропиленовые сети, которыми накрывали насыпь, чтобы удерживать мазут. Далее вал выравнивают с помощью фронтального погрузчика. На завершающем этапе специальная техника, которой проводят механизированную очистку пляжей, многократно просеет и этот песок, убрав из него нефтепродукты и остаточный мусор.
Отмечается, что на одном участке защитный вал сохранят — это береговая линия от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин. Там еще идут водолазные работы. На дне неподалеку от берега собирают мазут.
В Анапе при этом сохраняется запрет на посещение пляжей и купание в море, добавили в оперативном штабе. Запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями — это касается всех услуг от аренды лежаков до проката водных аттракционов.