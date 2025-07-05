Самая большая картина в мире: Молдавская художница готовится установить мировой рекорд для Гиннесса

Молдавская художница Людмила Куптор готовится установить мировой рекорд Гиннесса, создав самую большую картину в мире. Её работа, превышающая 40 квадратных метров, вдвое превосходит текущее достижение. Согласно строгим требованиям Книги рекордов Гиннесса, картина должна быть выполнена на цветочную тему, исключая абстрактные мотивы.
— Я создала, сфотографировала и отправила на утверждение конкретные цветы. Менять их нельзя. Полотно будет больше 40 квадратных метров, а резервуар — ещё больше. Я буду бегать вокруг него, создавая богатый цветочный фон, — поделилась Людмила.
Художница отметила, что временных ограничений для создания картины нет, но работа требует высокой точности и соответствия утверждённым критериям. Проект уже привлёк внимание общественности и культурных кругов Молдовы, а успешное завершение может стать важным событием для продвижения национального искусства на международной арене.
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