Самая большая картина в мире: Молдавская художница готовится установить мировой рекорд для Гиннесса

— Я создала, сфотографировала и отправила на утверждение конкретные цветы. Менять их нельзя. Полотно будет больше 40 квадратных метров, а резервуар — ещё больше. Я буду бегать вокруг него, создавая богатый цветочный фон, — поделилась Людмила.