Популярное направление у россиян: что опасно делать туристу при поездке в Иран

Стоит помнить, что люди в стране (в большинстве) — глубоко верующие, ревностные мусульмане, поэтому проявлять неуважение к их религиозным чувствам опасно. Это может спровоцировать конфликтную ситуацию. Кроме того, оскорбление религиозных чувств, мусульманских богословов, религиозных святынь преследуется законом — можно на длительный срок угодить в тюрьму, и даже быть приговоренным к смертной казни. В Иране запрещено здороваться с женщинами за руку и вообще к ним прикасаться, а также нельзя рассказывать анекдоты, совершать «неприличные телодвижения» и показывать картинки, открытки непристойного содержания. Так как в стране действует «сухой закон», на улице нельзя появляться в нетрезвом виде — это грозит человеку арестом. За нарушение «сухого закона» суд может назначить денежный штраф, телесное наказание (удары палками) и даже тюремное заключение.