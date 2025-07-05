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Дороги и улицы Уфы превратились в реки после сильного ливня

В Уфе случился потоп после мощного ливня.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 5 июля, в Уфе случился мощный ливень с грозой, и из-за него дороги и улицы буквально превратились. Горожане опубликовали фотографии и видеозаписи в социальных сетях и Telegram-каналах с последствиями непогоды.

На материалах очевидцев видно, что автомобили с трудом передвигаются по дорогам — настолько сильно их залило водой. Местами проезжую часть даже размыло. Горожанам в некоторых районах приходится идти босиком, что не намочить обувь.

Согласно данным Башгидрометцентра, завтра непогода никуда не денется. Ожидаются дожди, ливни и даже град. Температура воздуха ночью упадет до +11, +16 градусов, а днем не поднимется выше 25.

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