21-летний парень разбился насмерть в аварии на дороге Серменево-Амангильдино-Баймак

Сегодня вечером, 5 июля, в Баймакском районе Башкирии на 178 километре автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Согласно предварительной информации, 57-летний водитель Chery Fora при выезде из Баймака в сторону села Серменево не уступил дорогу Lada Priora на перекрестке. В результате столкновения 21-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте до прибытия медиков. Других участников аварии осматривают врачи.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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