В Ростовстате рассказали, в каком городе самая дорогая баранина и свинина

Ростовстат опубликовал актуальные данные стоимости мяса в разных городах Донского края. Разница между муниципалитетами Ростовской области порой превышает 10%. Самой дорогой по-прежнему остается баранина: в среднем за килограмм просят 778 рублей. При этом в Шахтах она стоит 792 рубля, а в Волгодонске — всего 734.