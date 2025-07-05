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В Ростовстате рассказали, в каком городе самая дорогая баранина и свинина

В Ростовской области максимальная цена на баранину достигла 792 рубля.

Источник: Комсомольская правда

Ростовстат опубликовал актуальные данные стоимости мяса в разных городах Донского края. Разница между муниципалитетами Ростовской области порой превышает 10%. Самой дорогой по-прежнему остается баранина: в среднем за килограмм просят 778 рублей. При этом в Шахтах она стоит 792 рубля, а в Волгодонске — всего 734.

Говядина заняла второе место по стоимости: средний ценник — 617 рублей за кило. Дешевле всего ее покупают в Сальске (572 рубля), а дороже всего — в Таганроге (642 рубля).

Свинина обойдется в среднем в 403 рубля за килограмм. Максимальные цены зафиксированы в Таганроге (422 рубля) и Сальске (420), а вот в Ростове-на-Дону можно найти мясо по 386 рублей.

Курятина остается самым доступным вариантом: охлажденные тушки продают в среднем по 218 рублей. Выгоднее всего покупать птицу в Миллерово (207 рублей), а в Таганроге и Волгодонске цены выше — 225 и 223 рубля соответственно.

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