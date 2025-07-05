Врачи бьют тревогу: какие продукты способствуют росту «плохого» холестерина?

Кардиолог Бранислав Богунович в интервью «Вечерней Москве» раскрыл неожиданные факторы, способствующие повышению уровня «плохого» холестерина в организме. По его словам, не только свинина, но и другие виды мяса, такие как говядина и птица, могут оказать негативное влияние на уровень холестерина.