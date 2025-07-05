Врачи бьют тревогу: какие продукты способствуют росту «плохого» холестерина?

Об этом рассказали в издании NEWS.ru.
Кардиолог Бранислав Богунович в интервью «Вечерней Москве» раскрыл неожиданные факторы, способствующие повышению уровня «плохого» холестерина в организме. По его словам, не только свинина, но и другие виды мяса, такие как говядина и птица, могут оказать негативное влияние на уровень холестерина.
Помимо этого, частое употребление яиц и морепродуктов также может привести к проблемам с холестерином. Специалист советует уделить внимание растительным продуктам, которые должны занять более значительное место в рационе, в то время как животные продукты следует ограничить.
Богунович подчеркнул, что снижение уровня «плохого» холестерина возможно не только за счет изменения питания, но и с помощью медикаментов. Однако он настоятельно рекомендует проконсультироваться с врачом перед началом приема любых препаратов.