Роспотребнадзор проверил водоемы Ростовской области на вирусы

Перед началом купального сезона специалисты Роспотребнадзора провели масштабную проверку водоемов Ростовской области. Вода в рекреационных зонах исследовалась на 15 видов вирусов, а также на микробиологические и паразитологические показатели.
— Отбор проб воды на микробиологию проводится каждые десять дней с мая по октябрь, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Эксперты проанализировали 230 проб на микробиологию, 158 — на паразитологию и 15 — на вирусологию. Результаты обнадеживают: возбудителей инфекционных заболеваний, включая опасные вирусы, в пробах не обнаружено.
В Ростовской области Роспотребнадзор зафиксировал ухудшение качества воды.