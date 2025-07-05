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Роспотребнадзор проверил водоемы Ростовской области на вирусы

В Ростовской области водоемы исследовали на наличие 15 вирусов.

Источник: Комсомольская правда

Перед началом купального сезона специалисты Роспотребнадзора провели масштабную проверку водоемов Ростовской области. Вода в рекреационных зонах исследовалась на 15 видов вирусов, а также на микробиологические и паразитологические показатели.

— Отбор проб воды на микробиологию проводится каждые десять дней с мая по октябрь, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Эксперты проанализировали 230 проб на микробиологию, 158 — на паразитологию и 15 — на вирусологию. Результаты обнадеживают: возбудителей инфекционных заболеваний, включая опасные вирусы, в пробах не обнаружено.

В Ростовской области Роспотребнадзор зафиксировал ухудшение качества воды.