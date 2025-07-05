Ростовчане чаще всего коллекционируют монеты и банкноты

Каждый третий житель Ростова-на-Дону признался, что увлекается коллекционированием. Причем мужчины чаще называют себя коллекционерами, чем женщины, а молодежь до 35 лет активнее пополняет свои собрания, чем люди старшего возраста. Интересный факт: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, коллекционеров оказалось больше, чем среди менее обеспеченных горожан.