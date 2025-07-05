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Ростовчане чаще всего коллекционируют монеты и банкноты

Ростовчане с доходом от 100 тысяч коллекционируют чаще остальных.

Источник: Комсомольская правда

Каждый третий житель Ростова-на-Дону признался, что увлекается коллекционированием. Причем мужчины чаще называют себя коллекционерами, чем женщины, а молодежь до 35 лет активнее пополняет свои собрания, чем люди старшего возраста. Интересный факт: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, коллекционеров оказалось больше, чем среди менее обеспеченных горожан.

— Лидером остается нумизматика: монеты и банкноты коллекционируют 3 из 10 ростовчан, — пояснили аналитики сервиса SuperJob.

После денежных знаков в рейтинге популярности идут фигурки и статуэтки (9%), книги и игрушки (по 6%), марки (5%). Некоторые горожане коллекционируют даже нематериальные ценности — 5% опрошенных рассказали о собраниях «знаний, мыслей и опыта». Чуть менее распространены увлечения посудой, открытками и календарями (по 4%), музыкальными записями (3%), значками, парфюмерией и одеждой (по 2%). В списке также значатся антиквариат, колокольчики, растения, оружие, магниты, камни и часы.

Интересно, что нумизматика одинаково популярна у обоих полов: ей увлекается каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина. При этом дамы чаще собирают статуэтки и книги, а представители сильного пола — игрушки и марки.

Коллекционер сообщил, что дореволюционную дверь из Ростова выставили на продажу на сайте объявлений.

По деньгам можно учить историю: Ростовчанин собрал коллекцию монет и купюр со всех континентов.