Ростовчане чаще всего коллекционируют монеты и банкноты

Каждый третий житель Ростова-на-Дону признался, что увлекается коллекционированием. Причем мужчины чаще называют себя коллекционерами, чем женщины, а молодежь до 35 лет активнее пополняет свои собрания, чем люди старшего возраста. Интересный факт: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, коллекционеров оказалось больше, чем среди менее обеспеченных горожан.
— Лидером остается нумизматика: монеты и банкноты коллекционируют 3 из 10 ростовчан, — пояснили аналитики сервиса SuperJob.
После денежных знаков в рейтинге популярности идут фигурки и статуэтки (9%), книги и игрушки (по 6%), марки (5%). Некоторые горожане коллекционируют даже нематериальные ценности — 5% опрошенных рассказали о собраниях «знаний, мыслей и опыта». Чуть менее распространены увлечения посудой, открытками и календарями (по 4%), музыкальными записями (3%), значками, парфюмерией и одеждой (по 2%). В списке также значатся антиквариат, колокольчики, растения, оружие, магниты, камни и часы.
Интересно, что нумизматика одинаково популярна у обоих полов: ей увлекается каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина. При этом дамы чаще собирают статуэтки и книги, а представители сильного пола — игрушки и марки.
Коллекционер сообщил, что дореволюционную дверь из Ростова выставили на продажу на сайте объявлений.
По деньгам можно учить историю: Ростовчанин собрал коллекцию монет и купюр со всех континентов.