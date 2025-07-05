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Выпала почти половина месячной нормы осадков: в Уфе из-за грозового фронта затопило дороги и поломало деревья

В Уфе непогода затопила дороги и повалила деревья.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 июля, грозовой фронт принес в Уфу обильные осадки — за сутки выпало 24 мм дождя при месячной норме июля в 51 мм. Об этом со ссылкой на данные Башгидрометцентра рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Как сообщает чрезвычайное ведомство, на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступило восемь сообщений о последствиях непогоды. В Ленинском, Демском и Кировском районах образовались локальные подтопления проезжих частей. К 20:30 со всех затопленных участков дорог, как утверждают в экстренной службе, вода ушла.

Стихия также повалила пять деревьев в Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах, в результате чего четыре припаркованных автомобиля получили механические повреждения.

— Никто не пострадал. На местах работают службы города, — сообщает УГЗ.

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