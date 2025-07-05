Выпала почти половина месячной нормы осадков: в Уфе из-за грозового фронта затопило дороги и поломало деревья

Как сообщает чрезвычайное ведомство, на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступило восемь сообщений о последствиях непогоды. В Ленинском, Демском и Кировском районах образовались локальные подтопления проезжих частей. К 20:30 со всех затопленных участков дорог, как утверждают в экстренной службе, вода ушла.