Эрдогану приготовиться: в Турции заговорили о досрочных выборах президента

Нынешнему президенту Турции Реджепу Эрдогану стоит приготовиться или начать волноваться. В Турции все чаще слышны призывы к проведению досрочных выборов. Последним эту тему поднял оппозиционер, лидер Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель. Он заявил, что можно было бы провести выборы нового президента уже в ноябре 2025 года.
«Если AK Parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития — прим. ред.) — первая партия, давайте проведем досрочные выборы в воскресенье, 2 ноября. Если бы вы были первой партией, вы бы пошли на выборы», — резюмировал оппозиционер, выступая перед своими слушателями. Кадры его речи были опубликованы на оппозиционных каналах Турции.
Нужно отметить, что турецкие власти всячески отрицают то, что в стране начинаются призывы к досрочным выборам. Кроме того, недавно стало известно, что в Турции были арестованы мэры трех крупных турецких городов — Аданы, Антальи и Адыямана — в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР. Отмечается, что все чиновники были в составе оппозиционных партий.