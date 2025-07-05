Эрдогану приготовиться: в Турции заговорили о досрочных выборах президента

Нужно отметить, что турецкие власти всячески отрицают то, что в стране начинаются призывы к досрочным выборам. Кроме того, недавно стало известно, что в Турции были арестованы мэры трех крупных турецких городов — Аданы, Антальи и Адыямана — в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР. Отмечается, что все чиновники были в составе оппозиционных партий.