Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Алагира Махар Толпаров скончался в 35 лет

Причиной смерти главы Алагира Толпарова стала продолжительная болезнь.

Источник: Аргументы и факты

Мэр города Алагир Махар Толпаров умер в возрасте 35 лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким главы Алагира Махара Толпарова. Его не стало на 36-м году жизни», — написал он.

Градоначальник в течение долгого периода боролся с тяжелой болезнью. При этом он не оставлял работу, трудясь на благо республики, отметил Меняйло.

Глава Северной Осетии также подчеркнул, что терять такую сильную духом и преданную делу молодёжь тяжело.

Ранее сообщалось, что актер из «Мухтара» Андрей Бордухаев скончался в 49 лет.