Мэр Алагира Махар Толпаров скончался в 35 лет

Мэр города Алагир Махар Толпаров умер в возрасте 35 лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким главы Алагира Махара Толпарова. Его не стало на 36-м году жизни», — написал он.
Градоначальник в течение долгого периода боролся с тяжелой болезнью. При этом он не оставлял работу, трудясь на благо республики, отметил Меняйло.
Глава Северной Осетии также подчеркнул, что терять такую сильную духом и преданную делу молодёжь тяжело.
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