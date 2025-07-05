Скончался актер Андрей Бордухаев, известный по популярному сериалу «Мухтар»

Андрей Бордухаев родился 20 июня 1976 года. Его творческий путь начался на киностудии «Беларусьфильм», где он работал ассистентом режиссера. Позже артист вел программу «Арт-кафе» на белорусском телевидении, а с 2001 года участвовал в российских и белорусских антрепризных постановках.