Скончался актер Андрей Бордухаев, известный по популярному сериалу «Мухтар»

5 июля на 50-м году жизни ушел из жизни актер театра и кино Андрей Бордухаев. Информация о его кончине появилась на сайте «Кино-Театр. Ру». Причина смерти не сообщается.
Андрей Бордухаев родился 20 июня 1976 года. Его творческий путь начался на киностудии «Беларусьфильм», где он работал ассистентом режиссера. Позже артист вел программу «Арт-кафе» на белорусском телевидении, а с 2001 года участвовал в российских и белорусских антрепризных постановках.
Окончив Белорусскую государственную академию искусств в 2005 году, Бордухаев играл в Гомельском молодежном театре, а с 2011 года служил в Гомельском областном драматическом театре. Зрителям он запомнился по ролям в сериалах «Мухтар. Новый след», «Журов», «Следователь Протасов» и других популярных проектах.
Коллеги и поклонники вспоминают Андрея Бордухаева как талантливого артиста, посвятившего свою жизнь служению театру и кино.
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