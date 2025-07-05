Зарубежный отдых для россиян в июле может подорожать на 10−15 процентов

Стоимость отдыха за границей для россиян в июле может подорожать на 10−15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем в связи с сезонным фактором и «достаточно высоким спросом». Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она отметила, что стоимость отдыха за рубежом в текущем году незначительно снизилась по сравнению с прошлым годом из-за укрепления курса рубля.
— Напомню, что прошлым летом курс был порядка 100 рублей за один доллар, сейчас — 78 рублей. Конечно, есть и издержки в связи со сложностями с платежами между нашими и иностранными юридическими лицами, но они были и в прошлом году, — подчеркнула Ломидзе в интервью ТАСС.
4 июля руководитель Ассоциации отельеров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу заявил, что на некоторых турецких курортах отели сталкиваются с проблемами загрузки. Несмотря на прибыльность июня, около 15 процентов туристов предпочитают останавливаться в частных апартаментах, из-за чего спрос на отели падает. Кроме того, падение цен не привело к росту спроса на турецкие курорты, и туристы предпочитают им Египет и ОАЭ.