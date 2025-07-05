Зарубежный отдых для россиян в июле может подорожать на 10−15 процентов

— Напомню, что прошлым летом курс был порядка 100 рублей за один доллар, сейчас — 78 рублей. Конечно, есть и издержки в связи со сложностями с платежами между нашими и иностранными юридическими лицами, но они были и в прошлом году, — подчеркнула Ломидзе в интервью ТАСС.