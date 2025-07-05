В аэропорту Сочи задерживается более 20 рейсов на прилет и вылет: вот в чем причина

В аэропорту Сочи на данный момент задерживается 20 рейсов на прилет и вылет. Это произошло из-за ограничений в аэропортах Москвы и Питера. Об этом пишет издание «КП-Кубань».
«На фоне временных ограничений, которые вводились в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга в течение последних суток, авиакомпании корректируют свое расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в аэропорт Сочи», — пишут журналисты издания, ссылаясь на пресс-службу аэропорта Сочи.
Сейчас весь персонал аэропорта курорта работает в особом режиме. Увеличен штат сотрудников, которые информируют и обслуживают пассажиров. Кроме того, в зале ожидания работают администрации, которые отвечают на актуальные вопросы пассажиров. Путешественникам советуют перед вылетом выяснять всю информацию и приезжать в аэропорт раньше времени.
Ранее KP.RU сообщил, что из-за атак украинских БПЛА аэропорт Москвы не работал шесть часов. Теперь часть рейсов будут объедены, чтобы быстрее справится с калапсом и войти в привычное расписание.