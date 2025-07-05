Воспаление лимфоузлов и отек тела: почему сестра Жанны Фриске угодила в больницу

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья угодила в больницу. Она пожаловалась на воспаление шейных лимфоузлов, а также мучилась от повышенной температуры и отека тела. О какой болезни могут говорить такие симптомы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.