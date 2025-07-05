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Воспаление лимфоузлов и отек тела: почему сестра Жанны Фриске угодила в больницу

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья угодила в больницу. Она пожаловалась на воспаление шейных лимфоузлов, а также мучилась от повышенной температуры и отека тела. О какой болезни могут говорить такие симптомы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья угодила в больницу. Она пожаловалась на воспаление шейных лимфоузлов, а также мучилась от повышенной температуры и отека тела. О какой болезни могут говорить такие симптомы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

По мнению специалиста, такие симптомы могут сигнализировать о множестве болезней инфекционной природы.

— Их частое проявление — воспаление шейных лимфоузлов. Оно может возникать из-за любой воспалительной реакции, — рассказал Кондрахин. — Это не специфический симптом, и лимфоузлы могут увеличиваться при различных состояниях и заболеваниях.

Кроме того, это может быть, в том числе, и психосоматика, добавил доктор.

По признанию Натальи Фриске, она сильно переживает, и в голову лезут «ненужные мысли». Она надеялась обойтись без помощи врачей. Однако позднее опубликовала фото из больницы.

— Куча всяких ненужных мыслей в голове. Дай бог, чтобы все было хорошо. Сижу, плачу, — написала Фриске.

Кроме того, меньше месяца назад исполнилось ровно 10 лет со смерти Жанны Фриске. Сестра звезды вместе с родителями посетила в годовщину кладбище, где даже поругалась с журналистами.

Жанна Фриске скончалась после нескольких лет борьбы с глиобластомой — неоперабельной опухолью головного мозга. Как певица жила последние годы и какие скандалы разгорелись после ее смерти — в материале «ВМ».