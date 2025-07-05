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В Таганроге завершили ремонт окон после атаки БПЛА

В Таганроге остеклили многоэтажку, пострадавшую в результате вражеских атак.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области многоквартирном доме, расположенном в переулке Трудовых резервов, 2, восстановили 8 стеклопакетов и 10 стекол, поврежденных 24 июня в результате атаки БПЛА.

Всего две недели понадобилось, чтобы устранить последствия.

— Работы завершены в домах по пер. Трудовых резервов № 2/1 и ул. Свободы, 22, — сообщила глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.

Это уже не первый случай оперативного восстановления городской инфраструктуры после подобных происшествий. Ранее благодаря поддержке местного бизнеса и депутатов удалось отремонтировать остекление в лицее № 28, также пострадавшем от атаки дрона.

— Благодарю всех, оказавших помощь — и депутатский корпус, и предпринимателей города. Спасибо, что не остаетесь в стороне и протягиваете руку помощи в трудную минуту, — добавила Светлана Камбулова.

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