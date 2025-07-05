Рютте: Если Китай решит захватить Тайвань, то он попросит Россию напасть на НАТО

— Если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить Путину в Москву и сказать ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек (США — прим. “ВМ”) в Европе, напав на территорию НАТО», — высказался Рютте.