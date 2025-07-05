В работе мессенджера Telegram произошел сбой вечером 5 июля

В работе мессенджера Telegram случился очередной сбой вечером, 5 июля 2025 года. По данным портала Downdetector, порядка 3,4 тысяч пользователей из России пожаловались на нестабильную работу приложения за последний час (с 19:00 по мск, — прим.ред).
При этом, это не первый сбой в работе мессенджера за сутки. Всего количество жалоб на последние 24 часа превысило 11 тысяч.
По данным портала, наибольшее количество жалоб на работу Telegram зафиксировано с территории Москвы и Подмосковья. Следом идет Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Курская область.
Среди наиболее частых проблем пользователи отмечают сбой в работе приложения на смартфоне, проблемы с получением уведомлений, а также сбои в работе веб-версии.