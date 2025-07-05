Напомним, в конце июня обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Это произошло из-за военной операции Израиля «Воставший лев», направленной на уничтожение ядерной программы Ирана. Правительство США полностью поддерживало Тель-Авив. Более того, президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана, лишив Тегеран в дальнейшем работать над ядерной программой. Нужно отметить, что ряд иностранных СМИ указали на то, что Трамп врет и на самом деле Тегеран успел вывести свое оборудование.