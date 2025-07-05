Лула да Силва сделал заявление о БРИКС

БРИКС стал сообществом процветающих экономик, которое возглавит новый путь развития., заявил глава Бразилии.
БРИКС становится сообществом процветающих экономик, способных возглавить новый путь развития. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва.
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«Отрадно видеть все больше стран Юго-Восточной Азии среди новых партнеров БРИКС, таких как Малайзия, Таиланд, а теперь и Вьетнам. Это демонстрирует силу нашего регионального блока и его растущую значимость на международной арене», — заявил бразильский лидер TV Brics на бизнес-форуме объединения, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. Он уточнил, что БРИКС — это сообщество процветающих экономик, которое возглавит новый путь развития.
По словам бразильского лидера, страны-участницы должны продвигать модель роста, ориентированную на устойчивое сельское хозяйство, экологичную промышленность, развитие инфраструктуры и биоэкономику. Государства, входящие в БРИКС, располагают 33% всех пахотных земель планеты и обеспечивают 42% мирового агропромышленного производства. Такой ресурсный потенциал значительно расширяет возможности объединения по обеспечению продовольствием на глобальном уровне, заявил Лула да Силва.
Он также подчеркнул, что расширение использования национальных валют и создание моментальных и безопасных платежных систем значительно упростят торговлю и инвестиции между странами-участниками. По его словам, эти шаги позволят снизить зависимость от внешних финансовых инструментов и повысят экономическую самостоятельность блока.
Кроме того, Лула сообщил, что на предстоящем саммите в Рио-де-Жанейро участники обсудят возможность создания собственного облачного сервиса для обмена данными внутри объединения. «Есть предложение, которое также должно пройти через других председателей БРИКС, — это облачный сервис объединения BRICS Cloud», — заявил он.
Саммит БРИКС состоится 6−7 июля в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи. Турцию на саммите представит Министр иностранных дел страны Хакан Фида. Что БРИКС за саммит, почему он пройдет в Бразилии, кто примет в нем участие и что будут обсуждать — в материале URA.RU.
Как отмечал директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин, РФ в этом году нацелено на сотрудничество со странами БРИКС. Главными направлениями у российского бизнеса, по его словам, станет регистрации товарных знаков стали одежда, смартфоны, бытовая химия, парфюмерия, косметика, зерновые и другие категории, передает РАПСИ.