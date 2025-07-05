Лула да Силва сделал заявление о БРИКС

Саммит БРИКС состоится 6−7 июля в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи. Турцию на саммите представит Министр иностранных дел страны Хакан Фида. Что БРИКС за саммит, почему он пройдет в Бразилии, кто примет в нем участие и что будут обсуждать — в материале URA.RU.