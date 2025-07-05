Олег Тактаров стал дедом: артист рассказал как он себя ощущает в новом статусе

«Для меня семья, в первую очередь, это моя мать, во вторую- мои дети. Потом уже сестра, дяди и тети. И дети мои по всей стране, по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельны. Младшие, например, могут неожиданно оказаться в Италии, в Испании. С друзьями как-то скооперировались, наметили маршрут, и то, что могло стоить куча денег, обходится в 100 долларов», — поведал актер.