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Олег Тактаров стал дедом: артист рассказал как он себя ощущает в новом статусе

Олег Тактаров впервые раскрыл изменения своего семейного статуса.

Олег Тактаров впервые раскрыл изменения своего семейного статуса. Оказывается, некоторое время назад он стал дедушкой, о чем рассказал в Ярославле на фестивале семейного кино.

«Я стал дедушкой, у моего старшего сына родился ребёнок», — сообщил Тактаров перед открытием кинофестиваля.

«Московский Комсомолец», конечно, поинтересовался у артиста, как он себя ощущает в новом статусе деда, и как происходит общение с внуком? Оказалось, что контакт случается, но довольно необычном формате.

«Берешь телефон, подключаешь Wi-Fi и переводишь, переводишь, переводишь… Вот такой статус дедушки. Мой дед мне раньше раздавал старинные приёмники, которые ему были уже не нужны. А я, видите, финансово помогаю» , — признался Тактаров.

Также артист рассказал о своей семье.

«Для меня семья, в первую очередь, это моя мать, во вторую- мои дети. Потом уже сестра, дяди и тети. И дети мои по всей стране, по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельны. Младшие, например, могут неожиданно оказаться в Италии, в Испании. С друзьями как-то скооперировались, наметили маршрут, и то, что могло стоить куча денег, обходится в 100 долларов», — поведал актер.