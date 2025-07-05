Жителей Молдовы ожидает до 40 градусов жары: Синоптики рассказали, когда похолодает и придут дожди с грозой

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о погоде, которая нас ждет в воскресенье, 6 июля.
Ожидается переменная облачность.
Ночью будет +21°C, днем до +35°C, вечером — до +29. Юго-восточный ветер стихнет, его скорость составит около 5−8 метров в секунду.
Влажность воздуха составит 60%.
В начале следующей недели будет еще жарче — синоптики прогнозируют температуру воздуха до +40°C на юге страны. А вот в среду, 9 июля, а также в четверг, 10 июля, ожидаются грозовые дожди и всего +25 градусов.
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