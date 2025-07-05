Яркие краски и экзотические танцы: в Москве открылся фестиваль индийской культуры

Совершить путешествие по Индии можно не покидая Москвы — в столице открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав». Манежная площадь украшена экзотическими растениями из Индии. В тропических зарослях можно будет не только прогуляться, но и увидеть традиции и обычаи далекой страны. Также национальные танцы, мастер-классы по йоге и колоритная индийская кухня дополнят непередаваемую атмосферу. На торжественном открытии присутствовали почетные высокопоставленные представители Правительства Москвы и Посольства Индии в Российской Федерации. А также посол Индии в РФ Винай Кумар, который рассказал о дружественных связях наших стран.