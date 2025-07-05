Задержанный глава Карабудахкентского района Дагестана доставлен из зоны СВО

В Дагестан из зоны спецоперации доставлен подозреваемый в мошенничестве глава Карабудахкентского района республики Махмуд Амиралиев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«Амиралиев был доставлен в Дагестан из зоны специальной военной операции и процессуально задержан в Дагестане», — рассказали агентству в силовых структурах.
О задержании главы Карабудахкентского района Дагестана стало известно в субботу. В региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как полагает следствие, чиновник предложил директору коммерческой фирмы заключить контракт на строительство водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки. За это он попросил у бизнесмена 20% от стоимости работ. В результате было похищено свыше 56 млн рублей.
Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал в своем Telegram-канале, что три недели назад Амиралиев заключил контракт и уехал на СВО. Чиновник попал в Запорожскую область.