Задержанный глава Карабудахкентского района Дагестана доставлен из зоны СВО

О задержании главы Карабудахкентского района Дагестана стало известно в субботу. В региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как полагает следствие, чиновник предложил директору коммерческой фирмы заключить контракт на строительство водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки. За это он попросил у бизнесмена 20% от стоимости работ. В результате было похищено свыше 56 млн рублей.