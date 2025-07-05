Канадец Боб Хартли стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив»

Канадский хоккейный тренер Боб Хартли подписал контракт с руководством российского хоккейного клуба «Локомотив» и в предстоящем сезоне займет должность главного тренера. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в пресс-службе клуба.
— напомним, что в активе Хартли есть победы во всех лигах, где он работал — Кубок Стэнли в НХЛ, титул чемпиона Швейцарии и, наконец, победа в Кубке Гагарина в 2021-м году. Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде, — говорится в сообщении.
В «Локомотиве» пожелали Хартли достичь больших успехов вместе со спортсменами, передает Telegram-канал клуба.
17 июня хоккейный клуб ЦСКА сообщил, что Игорь Никитин стал новым главным тренером — он подписал контракт с руководством клуба на пять лет. 11 июня Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива», который под его руководством в сезоне-2024/25 смог выиграть Кубок Гагарина.
20 июня швейцарский специалист Фабио Челестини подписал контракт и стал главным тренером футбольного клуба ЦСКА. Частью штаба московской команды также станут помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Хосе Блеса.