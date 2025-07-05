Канадец Боб Хартли стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив»

— напомним, что в активе Хартли есть победы во всех лигах, где он работал — Кубок Стэнли в НХЛ, титул чемпиона Швейцарии и, наконец, победа в Кубке Гагарина в 2021-м году. Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде, — говорится в сообщении.