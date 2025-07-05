Крымский мост временно закрыт для проезда

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, информирует Telegram-канал информационного центра о ситуации на транспортном переходе.
В сообщении говорится, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. При этом причины принятого решения не назывались. Движение перекрыто в 19 часов 36 минут по московскому времени.
Находящихся сейчас на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников.
Читайте также: В Ленинградской области отразили попытку атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше