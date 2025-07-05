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Крымский мост временно закрыт для проезда

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, информирует Telegram-канал информационного центра о ситуации на транспортном переходе.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, информирует Telegram-канал информационного центра о ситуации на транспортном переходе.

В сообщении говорится, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. При этом причины принятого решения не назывались. Движение перекрыто в 19 часов 36 минут по московскому времени.

Находящихся сейчас на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников.

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