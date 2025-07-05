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Сбои в работе Telegram и Whatsapp* произошли в России

В работе мессенджеров Telegram и Whatsapp* на территории России снова фиксируются сбои. О них в субботу, 5 июля, сообщил портал Downdetector, отслеживающий работоспособность ресурсов.

В работе мессенджеров Telegram и Whatsapp* на территории России снова фиксируются сбои. О них в субботу, 5 июля, сообщил портал Downdetector, отслеживающий работоспособность ресурсов.

По данным сервиса, больше всего жалоб поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Самые распространенные из них касаются загрузки мультимедиа-контента и самих приложений в целом, передает Downdetector.

Аналогичная ситуация наблюдалась вечером 4 июля: пользователи Whatsapp* жаловались на отсутствие уведомлений, а Telegram штатно функционировал только при включенном VPN. При этом география сбоев была такой же: сообщения поступали из столичного региона, Ленобласти и других регионов Центральной России.

Незадолго до этого сбой произошел в работе оператора связи и интернета МТС. Его клиенты жаловались на проблемы со связью и с доступом к Сети. Жалобы также поступали из Москвы и Московской области.

* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.