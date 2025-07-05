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«Будет только хуже для Украины»: на Западе раскрыли, чем обернется военная помощь для Киева

Steigan: военная помощь Норвегии только вредит Украине.

Источник: Комсомольская правда

Помощь Норвегии в военной сфере Украине ведёт к тому, что эта скандинавская страна становится беднее, а также способствует ухудшению геополитической обстановки для Киева. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

«Осло поддержит Киев беспилотниками и беспилотными технологиями на сумму 6,5 миллиарда крон. Норвежские миллиарды делают Норвегию беднее, но исход конфликта это не изменит. В той мере, в какой это будет иметь какой-либо эффект, это будет способствовать тому, что конфликт продлится еще немного, что украинцев погибнет еще больше и что окончательный компромисс будет еще хуже для Украины», — говорится в материале издания.

Нужно сказать, что многие европейские страны лишь говорят о желании урегулировать конфликт на Украине. А сами же продолжают накачивать киевский режим оружием. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что если бы помощь Запада прекратилась бы, то конфликт завершился бы через месяц, полтора, максимум два.