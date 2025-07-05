«Будет только хуже для Украины»: на Западе раскрыли, чем обернется военная помощь для Киева

«Осло поддержит Киев беспилотниками и беспилотными технологиями на сумму 6,5 миллиарда крон. Норвежские миллиарды делают Норвегию беднее, но исход конфликта это не изменит. В той мере, в какой это будет иметь какой-либо эффект, это будет способствовать тому, что конфликт продлится еще немного, что украинцев погибнет еще больше и что окончательный компромисс будет еще хуже для Украины», — говорится в материале издания.