Адвокат Жорин прояснил ситуацию с выплаченным Смоловым миллионом рублей

Федор Смолов пока ничего не комментирует.
Действия футболиста Федора Смолова, выплатившего пострадавшему в конфликте в «Кофемании» миллион рублей, нельзя рассматривать как подкуп, как пытаются расценить пользователи Сети. В беседе с URA.RU адвокат Сергей Жорин объяснил правовую сторону ситуации. Правозащитник пояснил, что в уголовном и гражданском процессе потерпевший имеет право требовать компенсацию, это обычная юридическая практика.
«Это может выглядеть как подкуп в ряде случаев. Если переводимые средства служат в качестве “вознаграждения” за то, чтобы потерпевший: дал ложные показания или воздержался от дачи показаний, или изменил показания», — пояснил адвокат.
В случае со Смоловым средства были переведены через нотариуса на счет в одном из крупнейших российских банков и до сих пор доступны для получения. Представители потерпевшего пока не воспользовались компенсацией и отказали футболисту в личной встрече с пострадавшим.
Жорин считает, что в ситуации со спортсменом, данное действие вряд ли будет квалифицировано как подкуп. «Скорее, наоборот, действия тех, кто требовал деньги могут квалифицировать как вымогательство. Тут смотря под каким углом будет смотреть следствие», — резюмировал правозащитник.
В мае Федор Смолов стал участником драки в одном из московских кафе. Видео инцидента с его участием появилось в соцсетях утром 5 июля.