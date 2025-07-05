Живов: бои за Часов Яр имеют специфику дистанционной войны дронов

Военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов рассказал aif.ru об особенностях боев за Часов Яр.
«Бои за Часов Яр имеют специфику дистанционной войны дронов. Непосредственно боевой контакт, когда сходятся солдаты с солдатами, на этом участке является довольно редким явлением, потому что дроны используются постоянно», — объяснил он.
По словам блогера, благодаря фланговому обходу российские военные поставили под угрозу снабжение группировки противника.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о том, что российские войска приступили к формированию оперативного мешка для ВСУ в районе города Часов Яр.