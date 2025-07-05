В Ишимбае из-за аварии на перекрестке госпитализирован 11-летний ребенок

Сегодня вечером, 5 июля, в башкирском городе Ишимбай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого Citroën, который ехал на зеленый сигнал светофора, столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате аварии 11-летний пассажир отечественной машины получил травмы, его госпитализировали. Состояние ребенка уточняется.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, — сообщает ГАИ.
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