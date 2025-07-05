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Смолов заплатил потерпевшему в драке в «Кофемании» миллион рублей

Полиция инициировала расследование после драки с участием футболиста Смолова в ресторане «Кофемания» в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Футболист Федор Смолов выплатил один миллион рублей компенсации бизнесмену, пострадавшему в ходе конфликта в московской «Кофемании». Об этом со ссылкой на источник сообщает Sport Baza.

Собеседник ресурса уточнил, что нападающий «Краснодара» принес свои извинения пострадавшему и внес денежную компенсацию для покрытия убытков и урегулирования конфликта. Утверждается, что футболист осуществил перевод средств через нотариальную контору на банковский счет, однако потерпевшая сторона пока не воспользовалась этими деньгами.

В субботу в социальных сетях появилось видео с камер наблюдения ресторана «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. На кадрах видно, как Смолов после словесной перепалки нанес удары по лицу двум посетителям заведения.

Полиция инициировала расследование. Также проверяются сведения, опубликованные в СМИ, о возможном вымогательстве денег у одного из участников инцидента.

В 2018 году в том же самом ресторане произошла драка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ранее избитый Смоловым бизнесмен Попелуха озвучил детали конфликта в «Кофемании».