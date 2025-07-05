Смолов заплатил потерпевшему в драке в «Кофемании» миллион рублей

Собеседник ресурса уточнил, что нападающий «Краснодара» принес свои извинения пострадавшему и внес денежную компенсацию для покрытия убытков и урегулирования конфликта. Утверждается, что футболист осуществил перевод средств через нотариальную контору на банковский счет, однако потерпевшая сторона пока не воспользовалась этими деньгами.