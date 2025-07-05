Рютте: Россия производит за три месяца больше боеприпасов, чем НАТО за год

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что в РФ всего за три месяца производится больше боеприпасов, чем все страны-члены альянса изготавливают за год. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами газеты The New York Times.
Рютте заявил, что Россия способна восстанавливаться со скоростью «не имеющей себе равных в современной истории».
«Они производят за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем весь альянс НАТО за год», — сообщил генсек.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Рютте рассказал о якобы плане военного сотрудничества России и Китая. По его мнению, в случае, если Китай решит напасть на Тайвань, то Си Цзиньпин в первую очередь позвонит российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы тот отвлек США. При этом никаких доказательств существования какого либо плана Рютте не привел.