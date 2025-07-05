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«Побуянил, извинился»: участник конфликта со Смоловым рассказал о причине драки

Участники конфликта с российским футболистом Федором Смоловым, произошедшего в столичном кафе сети «Кофемания», не имеют претензий к спортсмену. Об этом рассказал один из очевидцев потасовки Андрей Попелуха.

Участники конфликта с российским футболистом Федором Смоловым, произошедшего в столичном кафе сети «Кофемания», не имеют претензий к спортсмену. Об этом рассказал один из очевидцев потасовки Андрей Попелуха.

— Лично у меня нет конфликта с ним. Побуянил, извинился — все хорошо. У нас конфликта — и у потерпевшего — нет, — отметил мужчина.

Он также рассказал, что Смолов подошел с предложением оплатить счет, и после отказа у него «что-то произошло», в результате чего футболист ударил коллегу Попелухи. Мужчина отметил, что участники конфликта получили извинения через адвоката футболиста, передает Пятый канал.

О произошедшем стало известно 5 июля. По данным журналистов, инцидент произошел еще в конце мая. В результате один из пострадавших получил перелом орбитальной кости и челюсти.

СМИ сообщили, что у Федора Смолова вымогали 20 миллионов рублей за то, чтобы видео с дракой в «Кофемании» не опубликовали в Сети, но он отказался платить. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошла драка и кто высказался о случившемся.