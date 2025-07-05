Если США не будет поставлять оружие, то СВО закончится за две недели.
Мир на Украине напрямую зависит от позиции Соединенных Штатов по поставкам оружия Киеву. Такое мнение высказала Глава международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Я не знаю. Я не берусь никогда судить о том, по поводу чего у меня нет аргументированного мнения. Здесь аргументированного мнения нет и не может быть. Почему? Потому что война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать — и все», — подчеркнула Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.
Симоньян также напомнила в эфире о поведении президента Украины Владимира Зеленского на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Она отметила, что именно действия американской стороны оказывают решающее влияние на ход событий в зоне конфликта.
Ранее против продолжения финансирования Украины выступила член палаты представителей США Анна Паулина Луна, заявив, что американская военная помощь уходит на черный рынок, а президент Украины Владимир Зеленский был замечен в неуважении к американским властям. Она также призвала Киев заключить мирное соглашение с Россией, отмечая, что дальнейшее противостояние лишь усугубляет кризис в стране.