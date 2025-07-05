Симоньян ответила на вопрос, когда закончится СВО на Украине

«Я не знаю. Я не берусь никогда судить о том, по поводу чего у меня нет аргументированного мнения. Здесь аргументированного мнения нет и не может быть. Почему? Потому что война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать — и все», — подчеркнула Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.