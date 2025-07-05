Победители соревнований на Сабантуе в Москве передали призы участникам СВО

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Занявшие первые места на соревнованиях по национальной борьбе корэш, проходивших во время Сабантуя в Москве, после награждения отдали участникам СВО завоеванные на спортивных коврах призы — мотоциклы, передает корреспондент РИА Новости.
«Передаю свой приз тем, кто находится на передовой на СВО. Уверен, эти мотоциклы ребятам на фронте будут нужнее, чем нам. Мы победили, победите и вы», — сказал абсолютный чемпион московского Сабантуя Эмиль Незаметдинов.
Занявшие первые места в весовой категории до 75 килограммов Тамерлан Керефов и в весовой категории до 85 килограммов Артур Зулькарнаев также передали свои призы участникам СВО.
«Наш лозунг — “батырам от батыров” (богатырям от богатырей — ред.). Верность за верность», — сказал глава татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарит Фарисов.
Организаторами Сабантуя выступили правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана, татарская национально-культурная автономия Москвы. Среди официальных гостей — представители правительств-организаторов, российского госруководства, Московской области, видные культурные и общественные деятели.