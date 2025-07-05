Победители соревнований на Сабантуе в Москве передали призы участникам СВО

«Передаю свой приз тем, кто находится на передовой на СВО. Уверен, эти мотоциклы ребятам на фронте будут нужнее, чем нам. Мы победили, победите и вы», — сказал абсолютный чемпион московского Сабантуя Эмиль Незаметдинов.