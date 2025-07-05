Побег от себя или миссия: зачем люди едут в Африку, где их жизнь подвергается риску

Проект, который начал свою работу в рамках БРИКС, «Волонтеры мира» этим летом зовет всех желающих для участия в масштабных благотворительных программах в Кении, Танзании, Эфиопии, Индонезии и других не самых благополучных странах мира. «Вечерняя Москва» познакомилась с представителями российских миссий и выясняла, зачем они едут туда, где их здоровье и жизнь подвергается риску.
Принято считать, что в волонтерских миссиях разного толка принимают участие люди, сами пережившие в жизни что-то тяжелое — насилие, потерю близкого, ведь колесить по грязным деревням какого-нибудь Буркина-Фасо можно, если только очень нужно бежать от себя…
Что движет людьми, которые готовы тратить собственные средства и силы ради помощи другим, «ВМ» узнала у волонтеров, которые теперь благодаря новой платформе «Волонтеры мира» (международная гуманитарная платформа, созданная для сотрудничества волонтеров стран БРИКС в прошлом году при содействии Всемирной христианской ассоциации парламентариев), могут расширить географию своей помощи.
На базе платформы уже реализованы медицинские миссии в Уганде, Камеруне, Конго и Замбии: обучено около 500 врачей, в больницы передано современное оборудование. Новый призыв неравнодушных объявлен этим летом. Среди мест применения сил и дел — помощь жителям Голой Пристани и Алешкино в Херсонской области, бурение колодцев в Танзании, кормление и обучение детей в Кении, в пустыне Туркана, моральная поддержка девочек в Индонезии, потому что родиться индонезийкой — значит вытянуть не слишком счастливый билет…
Это Африка.
В Индонезии нет социального обеспечения как такового, все взрослые работают в графике «семь — ноль» или «шесть — один».
— Из-за этого в семьях этой страны ценятся только мальчики, которые могут принести в дом хлеб. Если родилась дочь, родители считают, что им очень не повезло, — рассказывает волонтер движения «Молодежь в миссии», дизайнер интерьеров из Петербурга Владислав Янтовский. — Представления о семейных ценностях и правах ребенка там просто отсутствуют — девочек бьют, насилуют, отдают в приюты. Мы работаем с этими детьми и стараемся менять мировоззрение взрослых, объяснять им, что есть семейные ценности. Это дается очень непросто, потому что люди привыкли жить совсем иначе. Отказ от старых привычек и традиций, которые зачастую причиняют им же самим вред, их пугает и вызывает тревогу.
Волонтер из Владивостока и строитель по профессии Егор Каршаков рассказывает, что с похожей проблемой он столкнулся в Индии.
— Мы с женой поехали работать в детский дом в городе Силигури. Как выяснилось, детские дома там переполнены со времен ковида, потому что многие родители, оставшись без заработка, стали продавать своих детей, чтобы купить алкоголь, еду, наркотики… — с грустью в голосе рассказывает Егор.
По словам волонтера, общаясь с индийскими детьми, волонтеры стараются их развлечь, чтобы хоть как-то скомпенсировать их недолюбленность, но самое главное — обучить необходимому здесь английскому языку.
— В Индии, чтобы устроиться на хорошую работу, например в торговый центр, нужно знать английский, — рассказывает Егор.
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Миссионер в Кении, москвич латвийского происхождения Гунтарс Данкбарс, рассказывает, что планировали поехать сюда с женой на год, но в итоге застряли на восемь лет. Оказалось, что дел очень много. В пример приводит одну из совсем недавно произошедших историй. Гунтарсу пришлось возить парня с малярией по разным больницам: «Обратились было в хорошую по местным меркам клинику, но оказалось, она больше не работает — закрыли за торговлю органами».
Супруги Данкбарс открывают школы в пустыне Туркана. Одна из них на горе Элгон, рядом с огромным вулканом, две — в деревнях, землю для этого выделили старейшины. Строят школы на пожертвования читателей своего блога и на свои кровные — от сдачи внаем дома в Калифорнии, откуда родом его жена.
— Мы с девчатами-волонтерами часто делаем вылазки в города и деревни, «занимаемся просвещением», то есть рассказываем элементарные вещи. Например, что вода берется из реки, а не из чашки. Люди этого не знают, и из-за такого рода невежества вспыхивают межплеменные войны. Много говорим о семейных ценностях, о детях, их здоровье и образовании, а главное, что детей не надо бить. Традиционный метод воспитания тут — побои, — продолжает Гунтарс Данкбарс.
Перемены, на его взгляд, за восемь лет произошли колоссальные.
— Люди стали продавать своих коз, чтобы лечить детей. Раньше они не замечали, где их дети — ночуют сутками в пустыне, да и ладно, — заключает волонтер.
— Африка — это потрясающе колоритный красочный мир и невероятно благодарные люди, потому что в своих странах они зачастую расходный материал — о них вообще никто не заботится, — рассказывает руководитель миссии «Волонтеров мира», акушерка с двадцатилетним стажем, мама восьмерых детей Екатерина Глок. — Просто у них вся медицина платная. Если тебе руку или ногу оторвет, ты будешь лежать, истекать кровью, к тебе никто не прикоснется, пока ты или твои родственники не заплатят…
История одного спасения.
Одна из самых впечатляющих историй у Екатерины Глок произошла недавно — во время ее уже очень солидной миссии в Уганду — с поддержкой Госдумы (депутат Дмитрий Кузнецов помог подключить административный ресурс), с местным депутатом и поехавшими, кстати, за свои деньги врачами-волонтерами, — руководителями неонатального корпуса ГКБ № 67 в Москве Алексеем Мостовым и Анной Карповой.
— Мы приехали в деревню на севере страны, а там два маленьких сарайчика: один — клиника, другой — операционная. Попросили позвать доктора, но акушерка не пускает, говорит, он на операции — делает кесарево. Ждем час, ждем два, ждем три, понимаем, что тут что-то не то, просимся помочь, но ни в какую. И вдруг выбегает сам доктор, чуть не на колени бросается: «Хэлп!» Заходим. В операционной в луже крови лежит женщина. Ей совсем плохо. Глаза огромные, широко раскрытые. А за сарайчиком молится группа мужчин. Оказалось, она жена местного пастора, многодетная мать… И я тоже стала молиться, чтобы нам удалось ее спасли. Чудо совершили наши доктора, которые привезли с собой оборудование, лекарства, расходные материалы… А вообще там очень низкий уровень медицины. Мы ездим вот уже много лет, читаем лекции, проводим мастер-классы, как делать кесарево сечение, как интубировать недоношенных детей, как накладывать швы… В странах Африки колоссальная детская и материнская смертность, — рассказывает Екатерина Глок.
Было очень страшно.
Сейчас, с развитием волонтерского рунета, найти себе применение в одной из миссий не так уж сложно, а раньше это было отдельное приключение. Был Красный Крест, были фонды, но, по опыту добровольцев старшего поколения, с ними всегда было непросто.
— У нас с женой были предложения от американских благотворительных организаций и даже с хорошим финансированием, но мы отказались: они планировали диктовать, что нам делать, а что нет, — вспоминает Гунтарс Данкбарс.
Екатерина Глок добавляет, что, прежде чем воплотить мечту о поездке в Африку, ей пришлось обзвонить десятки организаций, написать сотни писем, но ни одного ответа не пришло.
— В процессе сбора информации я узнала, что взять разрешение на работу в Африке нереально, врачей там нет, роды принимают повитухи, и белых людей они проклянут. Но ровно через месяц увидела в интернете фото — моя подруга позирует с темнокожим молодым человеком и пишет: «Это Моди из Камеруна, он очень любит русских и хочет учить русский язык». Я спросила, не нужны ли волонтеры-медики, и он тут же ответил: «С медициной — катастрофа. Мы дадим жилье и пропитание, только приезжайте».
Деньги на поездку в поселение Идул доктора собирали целый год — посчитали и выяснили, что бюджет более миллиона — нужны довольно дорогие билеты на самолет, медицинское оборудование, лекарства, расходники. Изначально планировалась большая компания, но ближе к делу желающих становилось все меньше и меньше. Ведь Африка — это опасно. Болезни, дикие звери.
— Мне было очень страшно — у меня заболевание печени, мне нельзя болеть желтой лихорадкой или малярией! Я просто в слезах собиралась в свою первую поездку, но понимала — отступить от своей мечты я не могу, — говорит Екатерина.
Жизнь для других.
Ответ на прозаический вопрос, а зачем за свои же деньги, и между прочим немалые, тащиться к черту на рога, в жару, чтобы возиться с совершенно чужими людьми, все формулируют по-разному, но суть одна. Врачи признаются, что в таких местах иначе ощущается миссия доктора — они там действительно спасают жизни, а не оказывают медицинские услуги, как это часто происходит в современных мегаполисах. Гунтарса Данкбарса сподвигли вера и поддержка жены. Это был взрослый христианский брак, паре «хотелось что-то сделать для людей», несмотря на хорошие карьерные возможности. «Учился в Юрмале, жил до 2013 года в Москве, занимался недвижимостью, работал на организацию, которая занималась строительством крупных объектов — теплостанций, узлов, дорог». С Ольгой встретились в Иерусалиме, договорились, что не будут жить только для себя… Молодежь, вроде Владислава, Егора и его жены Дарьи, едет потому, что верит в свои силы.
— Люди, с которыми мы работаем, буквально 30 лет назад только сейчас начинают приспосабливаться к нормальной жизни. Раньше они охотились на кабанов, а теперь из-за того, что животных становится все меньше, они ведут разбойный образ жизни, так как к работе совершенно не приучены. Миссионеры стараются менять их мировоззрение, говорить о христианских ценностях. Могут пройти годы, а плоды будут минимальными, — рассуждает Владислав Янтовский.
Однако, по мнению молодежи, это уникальный опыт, такой, который никогда не получишь, работая в офисе. Потому что это способ испытать себя на прочность, смелость, силу веры в высшее предназначение человека. Ну и, конечно, что очень важно, — верный путь найти новых друзей-единомышленников.
А Гунтарс Данкбарс прямо сейчас зовет учительствовать в Кению. Говорит, у них там настоящее братство и вообще жизнь настоящая.
СПРАВКА.
«Волонтеры мира» — международная гуманитарная платформа, создана в 2024 году Всемирной христианской ассоциацией парламентариев. На базе платформы уже реализованы медицинские миссии в Уганде, Камеруне, Конго и Замбии.
Деятельность «Волонтеров мира» была поддержана на Первом форуме БРИКС «Традиционные ценности» в Москве. К проектам могут присоединиться все желающие. Ближайшие даты начала миссий — июль-август этого года. Места и дела: Танзания — строительство колодцев. Кения — кормление, строительство школ, перемены в области образования. Там можно проводить уроки, мастер-классы, организовывать досуг, помогать кормить и мыть детей, печь хлеб — проект так и называется: «Божья пекарня».
МНЕНИЕ.
Для тех, у кого много душевных сил.
Екатерина Колесинская, координатор проекта «Волонтеры мира»:
— Инициатива объединить волонтеров стран БРИКС возникла в прошлом году на форуме «Традиционные ценности стран БРИКС». Культурные и экономические договоренности тогда уже были достигнуты, но решили, что будет здорово создать еще и волонтерское движение. Нас поддержали многие крупные уже существующие платформы: «Добро.ру», «Росмолодежь», «Волонтеры Москвы». Мы продолжаем с ними активно сотрудничать, но параллельно решили создать свое сообщество — для людей, которые разделяют традиционные ценности, интересуются вопросами веры. Ведь работать с единомышленниками интереснее. У нас много проектов, связанных с Церковью. «Волонтеры мира» работают не только в экзотических странах, но и в России, например, нужны люди в Голой Пристани (Херсонская область). А еще один батюшка строит центр для наркозависимых в Чувашии.
Отрадно, что за недолгое время своего существования наш проект стал улицей с двусторонним движением — буквально на днях к нам приедут студенты из Африки, они будут помогать восстанавливать новые территории.
Что касается вопроса, идут ли в волонтеры, чтобы сбежать от себя, по многолетнему опыту скажу — нет. Как правило, у таких людей много душевных сил, они так наполнены добром, что хотят отдавать, им тесно в рамках привычного себялюбия. Я несколько лет работала директором реабилитационного центра для зависимых, считается, что туда идут бывшие алкоголики и наркоманы. Не без того. Но если отдавать другим из дефицита, а не из избытка сил, очень быстро выгоришь.
Между тем, половина населения Земли уже сталкивается с нехваткой воды, и это число будет расти по мере обострения климатического кризиса, говорится в докладе Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов. К концу 2029 года спрос на воду на 40 процентов превысит предложение. По мнению экспертов, войны за воду начнутся на Ближнем Востоке. Россия начнет продавать воду в Китай. В Европу из-за нехватки воды и снижения урожая и голода двинут миллионы мигрантов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».