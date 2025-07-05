Побег от себя или миссия: зачем люди едут в Африку, где их жизнь подвергается риску

— Мы приехали в деревню на севере страны, а там два маленьких сарайчика: один — клиника, другой — операционная. Попросили позвать доктора, но акушерка не пускает, говорит, он на операции — делает кесарево. Ждем час, ждем два, ждем три, понимаем, что тут что-то не то, просимся помочь, но ни в какую. И вдруг выбегает сам доктор, чуть не на колени бросается: «Хэлп!» Заходим. В операционной в луже крови лежит женщина. Ей совсем плохо. Глаза огромные, широко раскрытые. А за сарайчиком молится группа мужчин. Оказалось, она жена местного пастора, многодетная мать… И я тоже стала молиться, чтобы нам удалось ее спасли. Чудо совершили наши доктора, которые привезли с собой оборудование, лекарства, расходные материалы… А вообще там очень низкий уровень медицины. Мы ездим вот уже много лет, читаем лекции, проводим мастер-классы, как делать кесарево сечение, как интубировать недоношенных детей, как накладывать швы… В странах Африки колоссальная детская и материнская смертность, — рассказывает Екатерина Глок.