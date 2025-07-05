Генсек НАТО Рютте пошутил про Лаврова и припугнул ЕС перспективой учить русский

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте в субботу, 5 июля, пошутил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров занимает свою должность со времен рождения Иисуса Христа.
— Я очень хорошо знаю Сергея Лаврова. Он занимает пост министра иностранных дел России со времен рождения Иисуса Христа, и я никогда не воспринимал его всерьез, — высказался генсек НАТО.
Он также подчеркнул, что государствам, входящим в блок, нужно «тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы». Рютте добавил, что суммы являются «огромными», но заявил, что странам альянса придется учить русский язык, если они не будут вкладывать средства в оборону, передает New York Times.
Почти такое же высказывание Марк Рютте сделал 2 июля: он заявил, что с рождения Иисуса Христа изо рта Сергея Лаврова «не вылетело ничего полезного», и призвал не уделять главе российского внешнеполитического ведомства «много внимания».
В ответ на высказывание Рютте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров не зря «столько лет работал», раз заставил генсека вспомнить об Иисусе Христе.