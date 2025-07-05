Генсек НАТО Рютте пошутил про Лаврова и припугнул ЕС перспективой учить русский

Он также подчеркнул, что государствам, входящим в блок, нужно «тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы». Рютте добавил, что суммы являются «огромными», но заявил, что странам альянса придется учить русский язык, если они не будут вкладывать средства в оборону, передает New York Times.