Аэропорт Шереметьево отреагировал на коллапс из-за массовой отмены рейсов

«Аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и выполнения суточного плана полётов. Все рейсы на данный момент обслуживаются в порядке очереди», — говорится в сообщении.
Причиной увеличения времени обслуживания пассажиров и рейсов является единовременное прибытие и вылет большого количества самолётов после снятия ограничений, отметили в Шереметьево.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево сложилась критическая ситуация. Так, из-за массовых задержек и отмен рейсов (около 100 задержанных и 40 отменённых) уставшие пассажиры вынуждены располагаться прямо на полу, занимая практически всё свободное пространство.