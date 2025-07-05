Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение для автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто

В целях безопасности движение автотранспорта по Крымскому мосту было ограничено.

Источник: Комсомольская правда

В целях обеспечения безопасности движение транспортных средств по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом говорится в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении от паблика.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что на Крымском мосту были огромные пробки. Это связано с тем, что в сезон много туристов отправляются отдохнуть на сказочные пляжи Крыма, а вот количество персонала пропускной службы остается таким же. Путешественникам рекомендуют закрывать время на пробки, а также проявлять сдержанность во время досмотра.