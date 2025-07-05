Движение для автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто

В целях обеспечения безопасности движение транспортных средств по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом говорится в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении от паблика.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что на Крымском мосту были огромные пробки. Это связано с тем, что в сезон много туристов отправляются отдохнуть на сказочные пляжи Крыма, а вот количество персонала пропускной службы остается таким же. Путешественникам рекомендуют закрывать время на пробки, а также проявлять сдержанность во время досмотра.