Движение для автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто

Ранее сайт KP.RU сообщал, что на Крымском мосту были огромные пробки. Это связано с тем, что в сезон много туристов отправляются отдохнуть на сказочные пляжи Крыма, а вот количество персонала пропускной службы остается таким же. Путешественникам рекомендуют закрывать время на пробки, а также проявлять сдержанность во время досмотра.