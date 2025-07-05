Недалеко до депрессии: 5 фраз, которые говорят, что у человека психологические проблемы

«Мне вообще всё равно», — так обычно говорят, когда наступает апатия и безразличие к миру, людям и самому себе. Вещи, которые радовали раньше, больше не приносят положительных эмоций. Вдруг оказывается, что всё вокруг поблекло, стало неинтересным. А ещё такие фразы могут указывать на депрессивное состояние, которое вызвано длительным стрессом. Елена Ярикова отмечает: «Индифферентность к жизни — очень тревожный сигнал, а самое главное, что самостоятельно справиться с этой ситуацией очень непросто. Чтобы выйти из этого состояния, нужно активно действовать, а этого как раз и не хочется. Получается замкнутый круг».