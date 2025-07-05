США оставили Киев без ПВО, ВСУ отравляют колодцы: главное об СВО за 5 июля

ВС РФ уничтожили объекты ВСУ, где изготавливались БПЛА и комплектующие к ним. Также российские военные уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot. Кроме того средствами ПВО уничтожен четвертый беспилотник ВСУ на подлете к Москве. Главное о спецоперации на Украине за 5 июля — в материале URA.RU.