ВС РФ уничтожили пусковые установки и радиолокационные станции AN/MPQ-65.
ВС РФ уничтожили объекты ВСУ, где изготавливались БПЛА и комплектующие к ним. Также российские военные уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot. Кроме того средствами ПВО уничтожен четвертый беспилотник ВСУ на подлете к Москве. Главное о спецоперации на Украине за 5 июля — в материале URA.RU.
Сбит дрон на подлете к Москве.
Уничтожен четвертый беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон был нейтрализован средствами противовоздушной обороны. На место падения фрагментов летательного аппарата выехали сотрудники экстренных служб.
Ограничения в Пулково.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСамолеты летят обратно, а людей сгоняют с борта: в каких аэропортах задержаны рейсы из-за атак дронов ВСУ.
За 5 июля в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге трижды вводились временные ограничения на прием и отправку гражданских авиарейсов. Причиной подобных мер стала необходимость обеспечения безопасности на фоне атак беспилотных летательных аппаратов на территорию Ленинградской области.
Последний из введенных режимов действовал свыше часа и был отменен в 17:32. После возобновления приема воздушных судов некоторые рейсы были вынуждены ожидать разрешения на посадку в зоне ожидания. Согласно информации Mash, наибольшее количество кругов — порядка десяти — пришлось совершить самолету, прибывавшему из Череповца.
По данным региональных властей, один БПЛА был сбит в период с 15:00 до 17:00 в Тосненском районе. Ранее, в ночное время, летательный аппарат был ликвидирован на территории Гатчинского района, а еще один — в Тосненском районе.
Сколько квартир пострадало в Энгельсе после атаки БПЛА.
В ночь на 5 июля в Энгельсе Саратовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата были повреждены свыше 25 квартир и более десяти автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем telegram-канале. По его словам, основной ущерб связан с выбитыми оконными стеклами.
Глава региона отметил, что пострадавшие собственники жилья получат материальную поддержку от местных органов власти. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу экстренные службы Для оперативного решения возникающих вопросов планируется организовать специальную горячую линию.
СК РФ узнал, кто приказал сбить Ил-76 с пленными ВСУ.
СК РФ установил причастность командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана к удару по военно-транспортному самолету Ил-76 с украинскими пленными на борту в 2024 году. Мужчина объявлен в международный розыск.
СК уточнил, что Дзяман заочно обвиняется в совершении террористического акта. Кроме того, продолжается работа по установлению других лиц, причастных к организации и исполнению данного преступления, в том числе среди высших должностных лиц Министерства обороны Украины. В рамках расследования изучаются обстоятельства передачи приказа и степень вовлеченности командования ВСУ.
ВСУ пытались отравить жителей Дзержинска через колодцы.
Во время украинского контроля над Дзержинском в Донецкой Народной Республике (ДНР) город столкнулся с острой нехваткой воды. ВСУ целенаправленно уничтожали водные источники, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на рассказ местной жительницы, ранее покинувшей населенный пункт из-за боевых действий.
По словам женщины, военнослужащие ВСУ уничтожили все городские колодцы, оставив жителям только один уцелевший источник на улице Карла Маркса. Трагедию удалось предотвратить благодаря местному жителю, который вовремя заметил попытку отравления и предупредил соседей. Жители были вынуждены ограничить доступ к колодцу: его открывали только с 8:00 до 17:00, чтобы избежать повторных попыток диверсии и сохранить единственный доступный источник воды для города.
ВСУ будут готовить к обороне Великий Бурлук.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУдар «Гераней» по цехам ВСУ и взрыв в Одессе: актуальные данные на карте СВО за 5 июля.
После того, как российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Меловое в Харьковской области, украинские военные обратились к своему командованию с просьбой усилить оборонительные мероприятия в поселке Великий Бурлук. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Отмечается, что наступательные действия российских войск вызвали панику среди украинских формирований. Военные настаивают на переброске резервов и организации обороны.
В Британии нашли способ помочь США с Украиной.
Администрация президента США Дональда Трампа стремится упростить задачу России в зоне СВО, добиваясь улучшения двусторонних отношений с Москвой и оказывая давление на Киев угрозой приостановить военную помощь. Об этом сообщило британское издание The Spectator. Там же отметили, что попытки президента Украины Владимира Зеленского убедить Трампа предоставить ВСУ дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot оказались безрезультатными.
Макрону посоветовали перестать спонсировать Киев.
Аналитики Strategic Culture призвали президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от военной поддержки Украины и прекратить, по их мнению, «обман о защите демократии» в регионе. По данным материала издания, опубликованном после телефонного разговора французского лидера с президентом России Владимиром Путиным, прекращение поставок вооружения Киеву является ключевым условием для достижения мира.
Действия Франции и союзников по НАТО воспринимаются авторами как препятствие для урегулирования конфликта. Аналитики настаивают, что западные страны должны сосредоточиться на дипломатических инициативах вместо продолжения военной поддержки Киева.
Ресурсы ПВО в Киеве исчерпались и в этом виноваты США.
Член Верховной рады Марьяна Безуглая в своем telegram-канале сообщила, что в Киеве практически исчерпаны резервы зенитных установок и противоракетных комплексов, возложив ответственность за сложившуюся ситуацию как на украинское руководство, так и на Соединенные Штаты. По словам депутата, запасы противоракетных средств истощаются вследствие решений, принятых Вашингтоном.
ВС РФ уничтожили скопление американской техники.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНочь атак ВСУ: где были взрывы — показываем на карте.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок и двух радиолокационных станций AN/MPQ-65, входящих в состав американского зенитного ракетного комплекса Patriot, на территории Украины. Кроме того, в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, одну дальнобойную ракету «Нептун», три управляемые авиационные бомбы, а также 371 беспилотный летательный аппарат.
ВС РФ уничтожили цех производства БПЛА в Конотопе.
ВС РФ применили БПЛА «Герань-2» для уничтожения производственных мощностей ВСУ, где изготавливались беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Цели были поражены в районе населенного пункта Конотоп, Сумская область.