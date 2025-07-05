В работе Telegram в России произошел сбой

Пользователи из России столкнулись с перебоями в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, где за последний час зафиксировано более 3400 уведомлений о неполадках.
В течение часа было зарегистрировано 3454 жалобы, а общее число обращений за сутки превысило 11500. Наибольшее количество сообщений о проблемах в функционировании приложения поступает из Москвы, Подмосковья, Ямало-Ненецкого АО, Санкт-Петербурга и Курской области.
Большинство пользователей жалуется на нестабильную работу мобильного приложения, сбои в работе веб-версии и проблемы с уведомлениями.
Накануне в работе WhatsApp и Telegram в РФ произошел сбой.