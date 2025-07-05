Фаворитка Киркорова MARGO начала ходить по клубам с 10 лет. Видео

«У нас было разрешено в нашем поселке, в Макеевке, ходить на дискотеку. Вы представляете, там были взрослые парни и девушки! И меня отпускали уже в десять лет! Так что я тусила с самого детства!» — рассказала Овсянникова «Пятому каналу». По словам певицы, она могла легко общаться со всеми участниками вечеринок, несмотря на то, что была самой младшей среди посетителей.