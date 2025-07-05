Фаворитка Киркорова MARGO начала ходить по клубам с 10 лет. Видео

Фаворитка Киркорова Марго Овсянникова заявила, что начала ходить по клубам с 10 лет.
Певица MARGO (настоящее имя Марго Овсянникова) рассказала, что родители начали отпускать ее на дискотеки с 10 лет. Об этом она сообщила на премьере фильма «Не одна дома 2», отметив, что в столь раннем возрасте уже умела находить общий язык со взрослыми.
«У нас было разрешено в нашем поселке, в Макеевке, ходить на дискотеку. Вы представляете, там были взрослые парни и девушки! И меня отпускали уже в десять лет! Так что я тусила с самого детства!» — рассказала Овсянникова «Пятому каналу». По словам певицы, она могла легко общаться со всеми участниками вечеринок, несмотря на то, что была самой младшей среди посетителей.
В беседе с журналистом артистка также вспомнила первую детскую влюбленность: по ее словам, ей нравился мальчик, который интересовал подругу ее сестры. При этом Овсянникова уточнила, что ее симпатии в детстве не развивались во что-то большее, и настоящие отношения у нее появились только в 14 лет — раньше не позволял плотный график.
MARGO в настоящее время активно строит свою карьеру в сфере шоу-бизнеса. В стремлении привлечь внимание широкой аудитории она принимает участие в различных реалити-проектах, а также выпускает музыкальные композиции как совместно с российскими исполнителями, так и с зарубежными артистами.
Овсянникова часто появляется на светских мероприятиях в качестве новой спутницы Киркорова. Народный артист РФ даже дарил девушке колье за восемь миллионов рублей.