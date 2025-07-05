Руководство Шереметьево обратилось к пассажирам аэропорта на фоне коллапса

Пассажирам рейсов, которые находятся в столичном аэропорту Шереметьево из-за утренних ограничений полетов, нужно быть готовыми к длительному ожиданию. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в пресс-службе авиагавани.
В ней отметили, что все рейсы обслуживаются в порядке очереди.
— Службы аэропорта и авиакомпаний находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить восстановление расписания, — говорится в сообщении.
В авиагавани также пояснили, что время обслуживания пассажиров возросло в связи с задержанными ранее рейсами, а также единовременным прибытием и вылетом самолетов после снятия ограничений на полеты.
Пассажиров задержанных рейсов обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам России в зависимости от продолжительности ожидания вылета, передает Telegram-канал аэропорта.
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», на территории Шереметьева присутствует большое количество пассажиров, ожидающих обслуживания своих рейсов. Некоторые из них сидят на ступенях или на полу. Кроме того, из-за коллапса в столичной авиагавани перестали работать эскалаторы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других российских городов были отменены почти 100 рейсов и несколько сотен — перенесены. По данным журналистов, пассажиров с прибывших самолетов не выпускают из салонов — Некоторые из путешественников провели на борту уже около четырех часов.