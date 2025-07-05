Руководство Шереметьево обратилось к пассажирам аэропорта на фоне коллапса

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других российских городов были отменены почти 100 рейсов и несколько сотен — перенесены. По данным журналистов, пассажиров с прибывших самолетов не выпускают из салонов — Некоторые из путешественников провели на борту уже около четырех часов.