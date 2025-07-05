Башкирские спасатели открыли мемориальную доску в память о коллеге, павшему на СВО

Сегодня, 5 июля, в селе Павловка Нуримановского района Башкирии состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Джамиля Тухбатова, спасателя аварийно-спасательной службы Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, погибшего в ходе специальной военной операции.
— Джамиль Рамилевич отдал свою жизнь, защищая мирных жителей Донбасса. Отдать дань памяти и уважения пришли коллеги, друзья и родные нашего Героя, — заявил председатель ГК ЧС Кирилл Первов.
Глава ведомства подчеркнул, что коллеги навсегда запомнят погибшего как надежного товарища, достойного гражданина и настоящего профессионала, ежедневно рисковавшего жизнью ради безопасности других.
В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов, временного исполняющий начальника МЧС республики Владимир Горин и глава Нуримановского района Вилдан Ситдиков.
Первов отметил, что Тухбатов был награжден государственными и ведомственными наградами за проявленное мужество.
— Его пример учит нас, что истинное мужество — это готовность встать на защиту тех, кто нуждается в помощи! — отметил председатель Госкомитета Башкирии по ЧС.
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