Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирские спасатели открыли мемориальную доску в память о коллеге, павшему на СВО

В Башкирии открыли мемориальную доску в честь погибшего в СВО спасателя.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 июля, в селе Павловка Нуримановского района Башкирии состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Джамиля Тухбатова, спасателя аварийно-спасательной службы Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, погибшего в ходе специальной военной операции.

— Джамиль Рамилевич отдал свою жизнь, защищая мирных жителей Донбасса. Отдать дань памяти и уважения пришли коллеги, друзья и родные нашего Героя, — заявил председатель ГК ЧС Кирилл Первов.

Глава ведомства подчеркнул, что коллеги навсегда запомнят погибшего как надежного товарища, достойного гражданина и настоящего профессионала, ежедневно рисковавшего жизнью ради безопасности других.

В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов, временного исполняющий начальника МЧС республики Владимир Горин и глава Нуримановского района Вилдан Ситдиков.

Первов отметил, что Тухбатов был награжден государственными и ведомственными наградами за проявленное мужество.

— Его пример учит нас, что истинное мужество — это готовность встать на защиту тех, кто нуждается в помощи! — отметил председатель Госкомитета Башкирии по ЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.