Пассажиры, застрявшие в Шереметьево нашли неожиданный способ провести время

Концерт в Шереметьево: застрявшие пассажиры устроили музыкальный вечер.
Пассажиры, застрявшие в московском аэропорту Шереметьево, решили скрасить долгое ожидание с помощью музыки. Один из них достал скрипку, другой — баян, и вскоре к ним присоединились другие, начав петь. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Сначала один из пассажиров достал скрипку и заиграл — это подняло настроение всем вокруг. Вскоре подтянулись другие: кто-то пел, кто-то принес баян. Настоящий концерт начался у выхода 104», — передает telegram-канал Baza.
Как уточняет издание, веселая импровизация произошла на фоне задержек рейсов. Один из очевидцев, ожидающий вылет во Владивосток, поделился, что именно у выхода 104 собралась самая жизнерадостная компания — с музыкой и песнями.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 5 июля до 16 российских аэропортов задержали или отменили рейсы из-за атаки украинских беспилотников. Больше всего пострадали московский аэропорт Шереметьево и петербургский Пулково. Пассажиры сообщают, что некоторые самолеты разворачивались в воздухе, а людей просили то возвращаться в терминал, то снова проходить на посадку.