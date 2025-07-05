Пассажиры, застрявшие в Шереметьево нашли неожиданный способ провести время

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 5 июля до 16 российских аэропортов задержали или отменили рейсы из-за атаки украинских беспилотников. Больше всего пострадали московский аэропорт Шереметьево и петербургский Пулково. Пассажиры сообщают, что некоторые самолеты разворачивались в воздухе, а людей просили то возвращаться в терминал, то снова проходить на посадку.